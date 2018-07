Mainz

Ergebnisse der Gewässerkontrollen zum Ende der Badesaison

27.07.2018, 06:40 Uhr | dpa

Die Badeseen in Rheinland Pfalz werden momentan auf multiresistente Keime hin untersucht. Mit ersten Ergebnissen sei jedoch erst zum Ende der Badesaison zu rechnen, erklärte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Mainz. Anlass für die Untersuchung war der Fund solcher Keime in niedersächsischen Gewässern.

Die Proben der Gesundheitsämter gehen zunächst an die Landesuntersuchungsämter Koblenz, Trier und Landau und anschließend an die Universitätsmedizin in Mainz, wo sie von der Hygieneabteilung und der Mikrobiologie untersucht werden. Die fachliche Bewertung der Ergebnisse wird anschließend zusammen mit den Ämtern vorgenommen, wie Michael Pietsch erklärte. Er leitet die Hygieneabteilung der Unimedizin. "Wir haben die multiresistenten Keime schon länger auf dem Schirm, rechnen aber gerade in ländlichen Regionen nicht mit einer Belastung der Seen", sagte Pietsch.