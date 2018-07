Osnabrück

Datenschutzgrundverordnung: mehr Beschwerden seit Einführung

27.07.2018, 08:34 Uhr | dpa

Seit der Einführung der neuen europäischen Datenschutz-Verordnung am 25. Mai haben Anfragen und Beschwerden auch in Niedersachsen massiv zugenommen. Im ersten Quartal habe es nach Auskunft der Datenschutzbeauftragten Barbara Thiel etwa 1300 Beschwerden und Anfragen zum Thema Datenschutz gegeben, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Im zweiten Quartal sei die Zahl dann auf etwa 4300 in die Höhe geschnellt.

"Wir haben völlig veränderte Zahlen. Das ging bereits in den Monaten vor dem 25. Mai los, aber gerade die letzten Wochen vor dem Stichtag waren von absoluter Hektik begleitet", sagte Thiel. Von einer ähnlichen Entwicklung hatten auch Datenschützer in anderen Bundesländern berichtet.

Die Zahl der Beratungsanfragen vor allem aus Vereinen und dem Gesundheitsbereich sei hoch, sagte Thiel. Auch die Zahl der gemeldeten Datenschutzverletzungen stieg deutlich an. Im gesamten Jahr 2017 seien der Behörde 20 Datenpannen gemeldet worden, in diesem Jahr seien es bereits jetzt mehr als 50. "Die Menschen sind vorsichtiger geworden, und das ist auch gut so."

Mit der Einführung der europäischen Datenschutz-Verordnung gelten in Deutschland teils verschärfte Datenschutzregeln. Die EU-Grundverordnung soll Bürgern mehr Mitsprache dabei geben, was mit ihren Daten in Unternehmen, Vereinen oder Behörden passiert. Dazu gehören Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Ausweisnummer oder IP-Adresse. Besonders empfindliche Daten etwa zu Religion, Gesundheit oder Sexualleben dürfen nur in Ausnahmefällen verarbeitet werden. Daten, die für den ursprünglichen Speicherzweck nicht mehr benötigt werden, müssen gelöscht werden. Zudem haben Verbraucher ein Auskunftsrecht.