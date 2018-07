Demmin

Verein stattet Augenarzt-Zimmer in litauischer Klinik aus

Der Demminer Verein Junge Europäer hat erneut einen Hilfstransport für ein Krankenhaus im litauischen Kursenai auf die Reise geschickt. Der Lastwagen, den Vereinschef Siegfried Logall organisiert hat, bringt medizinische Geräte im Wert von 10 000 Euro nach Litauen. Ein Teil der Medizintechnik wie Inhaliergeräte, Fieberthermometer, Blutdruck- und Pulsmesser seien Sachspenden eines Medizintechnikunternehmens, sagte Logall. Geldspenden, die er eingeworben habe, würden für die weitere Ausstattung eines augenärztlichen Untersuchungs- und Behandlungszimmers im Krankenhaus genutzt. Der Verein unterstützt das Krankenhaus seit vielen Jahren. Zuvor ist bereits ein Untersuchungsraum für die Hals-Nasen-Ohren-Medizin auf Demminer Initiative aus Spenden eingerichtet worden.

Nach Logalls Feststellung ist die Bereitschaft für Sachspenden stark zurückgegangen. "Geldspenden kommen immer mal rein, wenn ein Spendenaufruf veröffentlicht wird", sagte er. Um die Aktionen zur Adventszeit macht er sich in diesem Jahr schon jetzt große Sorgen. Auf 500 Briefe, die er an Firmen in ganz Deutschland schrieb, habe er lediglich drei Antworten bekommen. Die staatliche Unterstützung konzentriert sich nach seiner Ansicht zu einseitig auf die Flüchtlingshilfe.

Jetzt nähert sich die Ära Logall dem Ende. Nach 20 Jahren plant er für 2019 seinen Rückzug aus dem Hilfeverein und hofft auf einen Nachfolger. Im Mai war dem 66-Jährigen für seine Verdienste um die Region die Ehrenbürgerschaft der litauischen Region Siauliai (Schaulen) verliehen worden.