Schleiz

Jugendliche schießen mit Softairwaffen

27.07.2018, 08:45 Uhr | dpa

Mehrere Jugendliche haben auf einem Spielplatz in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) mit Softairwaffen um sich geschossen. Die sechs Jungen zwischen zehn und 18 Jahren trafen sich am späten Donnerstagabend "um Krieg zu spielen", wie die Polizei am Freitag mitteilte. Drei von ihnen sind von den Plastikgeschosse oberflächlich verletzt worden. Die Polizei stellte eine Softair-Pistole und ein Softair-Gewehr sicher. Gegen fünf Jugendliche wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.