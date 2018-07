Magdeburg

Vermehrt Raubstraftaten von Radfahrern

27.07.2018, 08:47 Uhr | dpa

Nach mehreren Raubstraftaten und Raubversuchen von Radfahrern in Magdeburg prüft die Polizei, ob es sich um eine Serie handeln könnte. Solche Taten habe es in den vergangenen Wochen vermehrt gegeben, teilte die Behörde am Freitag mit. Meist seien ältere Menschen Opfer geworden. So versuchte am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer, einer 76-Jährige auf dem Südfriedhof im Vorbeifahren einen Stoffbeutel zu entreißen. Das misslang jedoch und der Mann flüchtete.

Am Mittwoch gab es im Stadtteil Sudenburg zwei Fälle. Zunächst ergriff ein Radfahrer im Vorbeifahren den Beutel einer 78-Jährigen. Die Frau hielt aber so fest, dass der Täter stürzte und flüchtete. Wenig später riss ein Radfahrer einer 17 Jahre alten Radfahrerin die Handtasche vom Gepäckträger. Die Jugendliche verfolgte den Täter zu Fuß. Dieser ließ die Tasche schließlich fallen.