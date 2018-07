Verkehr

Frau bei Unfall auf A4 schwer verletzt

27.07.2018, 10:39 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Siebenlehn ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Zwei Lastwagen und zwei Autos waren in Höhe der Autobahnschlussstelle in Richtung Dresden in den Unfall verwickelt. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Am Vormittag staute sich der Verkehr auf einer Länge von etwa zehn Kilometern. Die A4 war in den vergangenen Tagen immer wieder Schauplatz schwerer Unfälle. Allerdings lag der Schwerpunkt mehr bei Wilsdruff.