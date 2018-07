Schwerin

Fast zehn Prozent Umsatzrückgang am Bau in MV

27.07.2018, 10:48 Uhr | dpa

Während die Bauwirtschaft bundesweit brummt, hat die Branche in Mecklenburg-Vorpommern für die ersten fünf Monate dieses Jahres einen Umsatzrückgang von 9,8 Prozent gemeldet. Vor allem der Wohnungsbau, bisher eine tragende Säule der Baukonjunktur, trage mit einem Minus von 41,4 Prozent maßgeblich zu dem Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bauverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Jörn-Christoph Jansen, am Freitag in Schwerin. Ein Grund sei die teils langwierige Ausweisung neuer Wohngebiete. Auch bei der Erteilung von Baugenehmigungen klemme es mitunter. So dauere es in Rostock sechs Monate, bis ein Bauantrag im Wohnungsbau genehmigt sei.