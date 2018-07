Eutin

Schieß-Übungen gehen daneben: Luftgewehrkugel trifft Frau

27.07.2018, 12:27 Uhr | dpa

Mit einem Schuss aus seinem Luftgewehr hat ein Mann in Eutin (Kreis Ostholstein) eine Spaziergängerin verletzt. Die 63 Jahre alte Frau erlitt eine blutende Platzwunde an der Hand. Durch intensive Ermittlungen konnte der Schütze nach knapp zwei Wochen überführt werden, wie die Polizeidirektion Lübeck am Freitag mitteilte. Der 29 Jahre alte Mann legte ein Geständnis ab. Danach habe er die Frau versehentlich bei Schießübungen am 14. Juli getroffen, sagte ein Polizeisprecher. Den Schützen erwarte jetzt eine empfindliche Strafe.