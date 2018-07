Essen

Kurze "Dusche" für NRW: Am Samstag kommt Schauer

27.07.2018, 12:42 Uhr | dpa

Der Hochsommer macht einen Tag Pause: Am Samstag ziehen Gewitter von West nach Ost über NRW und duschen das Land kalt ab. Allerdings wieder nur punktuell, nicht flächendeckend, wie Meteorologe Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst einschränkte. Dafür können die Schauer ab Nachmittag heftig werden. "Wir erwarten örtlich Starkregen und schwere Sturmböen, die auch mal Hagelkörner schmeißen. Wo, das lässt sich nicht genau voraus sagen", so der Experte am Freitag. Die Temperaturen fallen vorübergehend auf etwa 25 Grad ab.

Mit Temperaturspitzen von 38 Grad am Donnerstag und vorhergesagten bis zu 39 Grad am Freitag waren das die bislang heißesten Tage des Jahres. Zudem ist im Juli kaum Regen gefallen: Mit 16,8 Litern erreichte Düsseldorf ähnlich wie Münster kurz vor Monatsende nur knapp ein Viertel der sonst üblichen Menge, berichtete Witt.

Die jetzt erwarteten Schauer kämen zwar Mensch und Natur kurzzeitig zu Gute. Sie seien aber nicht mehr als der berühmte "Tropfen auf den heißen Stein". Ab Sonntag und in der neuen Woche geht es mit der hochsommerlichen Wärme weiter. Dann steigt das Thermometer wieder in Richtung 30-Grad-Hitze-Marke.

Zu verdanken ist die beständige Wetterlage einem sehr umfangreichen Hochdruckgebiet, das sich von der Westküste Norwegens bis nach Russland erstreckt. Da auch die Polarregionen relativ warm seien, könne sich kein Kontrast zu subtropischer Luft aufbauen, so der Experte. Dadurch bleibe der Wind aus, der das Hoch fortbewegen könnte.