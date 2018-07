Bad Ems

Erbschafts- und Schenkungssteuer: Knapp zehn Prozent erhöht

27.07.2018, 14:10 Uhr | dpa

Erstmals seit 2014 hat die Erbschafts- und Schenkungssteuer in Rheinland-Pfalz wieder zugenommen. Die Abgabe sei 2017 um 9,5 Prozent auf knapp 237 Millionen Euro gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. Die Fallzahlen der Erbschaften und Schenkungen seien jedoch weiter rückläufig.

Laut Statistik handelte es sich bei dem von Erbschaften übertragenen Vermögen größtenteils um "übriges Vermögen" wie Bankguthaben (65 Prozent). Vererbtes Haus- und Grundvermögen kam auf einen Anteil von 32 Prozent. Beim durch Schenkungen übertragenen Vermögen handelte es sich vor allem um Betriebsvermögen (68 Prozent).

Zur Erklärung fügte ein Sprecher des Landesamtes hinzu, dass sich die Zahlen ausschließlich auf die steuerpflichtigen Fälle bezögen. Die Anzahl der steuerfreien Erbschaften und Schenkungen sei deutlich höher, könne jedoch statistisch nicht quantifiziert werden.