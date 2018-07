Bielefeld

1. FC Magdeburg verliert letzten Test in Paderborn

27.07.2018, 14:14 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg hat sein letztes Testspiel in Vorbereitung auf die erste Zweitliga-Saison der Clubgeschichte verloren. Am Freitag unterlag das Team von Trainer Jens Härtel bei Mitaufsteiger SC Paderborn mit 0:3 (0:2). In der Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, trafen Phillip Klement (5.) und Philipp Tietz (12.) früh für die Gastgeber. In der 88. Minute verwertete Ben Zolinski einen Konter zur Entscheidung.

Magdeburg hatte im Spielverlauf einige gute Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Paderborn dagegen war in der Anfangsphase cleverer und verdiente sich damit den Sieg. Beide Trainer nutzten den Test auch zu zahlreichen Wechseln.