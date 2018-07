Hamburg

Streit zwischen Männern eskaliert

27.07.2018, 14:31 Uhr | dpa

Der Ex-Freund einer 34-Jährigen und ihr neuer Freund sind im Hamburger Stadtteil Barmbek mit Taschenmesser und Kricket-Schläger aufeinander losgegangen. Der 50 Jahre alte ehemalige Partner der Frau soll in der Nacht zu Freitag plötzlich an ihrer Wohnungstür aufgetaucht sein und eine Auseinandersetzung begonnen haben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Streit zwischen den beiden ehemaligen Partnern sei eskaliert, als der Freund der Frau auftauchte. Vor dem Haus habe der 50-Jährige den neuen Partner mit einem Taschenmesser bedroht und Gegenstände auf ihn geworfen. Der angegriffene junge Mann habe sich mit einem Kricket-Schläger gewehrt. Zwei Polizisten in Zivil bemerkten die Schlägerei und trennten die Kontrahenten. Dabei wurde einer der Beamten leicht im Gesicht verletzt. Der Partner der Frau erlitt eine leichte Schnittverletzung an der Hand. Gegen den Ex-Freund wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.