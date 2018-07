Berlin

Union-Vorfreude auf Generalprobe bei Queens Park Rangers

27.07.2018, 14:32 Uhr | dpa

Die Generalprobe von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers ist für Fans und auch für die Spieler etwas Besonderes. "Ich freue mich auf das Spiel in London, weil die Fans in England so nah am Spielfeldrand dran sind", sagte Verteidiger Marvin Friedrich vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/MESZ). Für das Team des neuen Trainers Urs Fischer ist es der letzte Test für den Zweitligaauftakt am 5. August (15.30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue. In Berlin wurden für den Auftritt in der englischen Hauptstadt 1500 Eintrittskarten abgesetzt.

Das Spiel wird ein Fingerzeig dafür, welche der zuletzt verletzten Akteure gegen Aue in Frage kommen. Gegen Girondins Bordeaux (1:1) hatten zuletzt in Kapitän Felix Kroos (Leistenprobleme) sowie den Neuverpflichtungen Florian Hübner und Joshua Mees (beide muskuläre Probleme) gleich drei potenzielle Stammspieler passen müssen.

Im Duell mit dem Championship-Vertreter gibt es ein Wiedersehen mit Toni Leistner. Der Innenverteidiger trug bis Mai vier Jahre lang das Union-Trikot. Eine Vergangenheit bei den Rangers besitzt sein Trauzeuge Sebastian Polter. Der verletzte Stürmer reist mit. "Ich bleibe genauso lange in London wie die Mannschaft da. Am Freitag geht es hin und am Samstag nach dem Spiel wieder zurück. Extra-Urlaub bekomme ich nicht", sagte Polter. "Ich hatte bei QPR über 18 Monate eine schöne Zeit. Jetzt bin ich aber wieder bei Union. Ich will, dass meine Mannschaft bei QPR gewinnt."