Bremen

60 Kilo Cannabis beschlagnahmt: 41-Jähriger auf der Flucht

27.07.2018, 14:32 Uhr | dpa

Die Polizei hat bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Bremen 60 Kilogramm Cannabis, Waffen sowie einen sechsstelligen Bargeldbetrag beschlagnahmt. Der 41-jährige Wohnungsinhaber sei auf der Flucht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Durchsuchungen in den Bremer Stadtteilen Walle und Obervieland waren bereits am vergangenen Sonntag. Aufmerksam wurden die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung. Spezialisten trafen in der ersten Wohnung in Walle auf abgedunkelte Fenster und nahmen einen deutlichen Marihuana-Geruch wahr.