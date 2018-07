Kehl

Brand in Hackschnitzel-Lager

27.07.2018, 15:49 Uhr | dpa

In einem Teilort von Kehl (Ortenaukreis) hat es in einem holzverarbeitendem Betrieb gebrannt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am Donnerstag in einer Lagerstätte für Hackschnitzel ausgebrochen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt an einer Maschine in Verbindung mit der Trockenheit zu dem Brand geführt. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Freitagmorgen, da immer wieder neue Glutnester aufloderten. Für die Brandbekämpfung waren drei Straßen teilweise bis Freitagvormittag gesperrt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro.