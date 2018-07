Bad Lobenstein

Hohe Brandgefahr: Polizei warnt vor leichtfertigen Feuern

27.07.2018, 15:53 Uhr | dpa

Die anhaltende Hitze hat den Feuerwehren in Thüringen wieder Einsätze beschert. In Hildburghausen überhitzte ein Isolator an einer Hochspannungsleitung und explodierte. Die Funken entfachten laut Polizeiangaben von Freitag eine von der Hitze ausgetrocknete Wiese. Bei dem Einsatz am Donnerstag löschten die Feuerwehrleute nicht nur den Brand, sondern bewässerten vorbeugend weitere Teile des Felds.

Auch in Gera entzündete sich aus bisher ungeklärter Ursache am Donnerstagabend ein Feld. Gleich zehn Feuerwehren mussten ebenfalls am Donnerstag ausrücken, um 15 Hektar eines Feldes zu löschen, das nahe Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) bei Erntearbeiten in Brand geraten war.

Seit Tagen warnen Polizei und Feuerwehren vor leichtsinnigem Verhalten, da die anhaltende Hitze Wälder und Felder austrocknet. Wer etwa dabei erwischt wird, glimmende Zigarettenkippen achtlos wegzuwerfen, kann laut Polizei mit einer Anzeige wegen Herbeiführens einer Brandgefahr rechnen. Dabei könne eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren droht.