Butzbach

Räuber schießt in Luft und erbeutet nur Kassenbelege

27.07.2018, 15:55 Uhr | dpa

So gar nicht gelohnt hat sich die Tat eines Räubers in Butzbach im Wetteraukreis. Der Unbekannte passte am Donnerstagabend die Angestellte eines Getränkemarktes ab, wie die Polizei in Friedberg am Freitag mitteilte. Er zückte eine Schreckschusspistole und schoss zweimal in die Luft. Dann entriss der Täter der 50 Jahre alten Angestellten Papiere, die sie bei sich trug, und floh zu Fuß. Die Beute konnte kurz darauf gefunden werden. Es handelte sich lediglich um Kassenbelege. Der Räuber hatte sie vermutlich aus lauter Frust weggeworfen. Von dem Mann fehlte zunächst jede Spur. Die Marktbeschäftigte erlitt leichte Verletzungen.