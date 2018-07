Schwalbach am Taunus

Kleinkind von Auto erfasst und schwer verletzt

27.07.2018, 15:55 Uhr | dpa

Ein zweijähriger Junge ist in Schwalbach am Taunus von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er sei am Donnerstag unvermittelt auf eine Straße gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 52 Jahre alter Autofahrer erkannte den Jungen wegen am Fahrbahnrand geparkter Autos zu spät und konnte die Kollision trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der Zweijährige kam in ein Krankenhaus.