Dresden

Dynamo Dresden testet gegen Bischofswerdaer SV

27.07.2018, 17:09 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat kurzfristig ein weiteres Testspiel vereinbart. Einen Tag nach dem eigentlich als Generalprobe geplanten Duell mit dem englischen Zweitligisten Aston Villa tritt die Elf von Cheftrainer Uwe Neuhaus am Sonntag (11.00 Uhr) beim Regionalligisten Bischofswerdaer SV an. Gespielt wird im Volksbank Sportpark an der Wesenitz.