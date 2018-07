Berlin

Mann in Westend offenbar getötet: Auf Parkbank gefunden

27.07.2018, 17:10 Uhr | dpa

In Berlin ermittelt eine Mordkommission, nachdem ein 63 Jahre alter Mann offenbar getötet geworden ist. Der Mann lag am Donnerstagnachmittag verletzt und leblos auf einer Parkbank am Fürstenplatz in Westend, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Passantin entdeckte ihn und alarmierte den Notarzt.

Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Umstände und die Verletzungen deuteten auf ein Tötungsdelikt hin, hieß es bei der Polizei, ohne dass Details bekannt wurden. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, bislang lägen keine Angaben zum Hintergrund des Mannes vor.