Berlin

Drei Testspiele für Hertha BSC im Trainingslager

27.07.2018, 17:49 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird im Trainingslager im österreichischen Schladming drei Testspiele gegen internationale Gegner absolvieren. Zwei Tage nach der Anreise steht am 6. August (17.00 Uhr) in Schladming das erste Duell mit dem österreichischen Zweitligisten FC Liefering an. Das teilten die Berliner am Freitag mit.

Darauf folgen Partien gegen den saudi-arabischen Erstligisten al-Shabab Riad am 8. August (18.00 Uhr) in Irdning und zwei Tage später gegen den griechischen Zweitligisten Aiginiakos FC (18.00 Uhr). Der Spielort für die letzte Partie steht noch nicht fest. Das Team von Trainer Pal Dardai bereitet sich vom 4. bis 11. August wie schon im Vorjahr in der österreichischen Steiermark auf die Saison vor.