Polizei fässt mutmaßlichen Kleiderdieb

27.07.2018, 18:02 Uhr | dpa

Nach zwei Einbrüchen in ein Geschäft eines Einkaufszentrums in Jena-Drackendorf hat die Polizei den mutmaßlichen Dieb gefasst. Allein beim ersten Einbruch Anfang Juli habe der 32 Jahre alte Mann Bekleidung, Textilien, Taschen und Geldbörsen im Wert von 5240 Euro entwendet und einen Sachschaden von 1500 Euro angerichtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Am 20. Juli sei der Mann demnach ein weiteres Mal in das Geschäft eingestiegen und habe weitere Kleidungsstücke entwendet. Nach umfangreichen Ermittlungen und mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung kam die Polizei auf die Spur des 32-Jährigen. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten sie die Wohnung des Mannes und fanden die Beute.