Stauchitz

Radfahrer von Wohnmobil gestreift und schwer verletzt

27.07.2018, 18:21 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist bei Seerhausen (Meißen) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 62-Jährige am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 6 Richtung Mehlteuer unterwegs, als er von einem Wohnmobil eines 43-Jährigen überholt wurde. Bei dem Manöver wurde der Radfahrer von dem Seitenspiegel gestreift und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.