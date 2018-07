Gemeinde Imst

SC Freiburg gewinnt Testspiel gegen Swansea City

27.07.2018, 19:06 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich ein Testspiel gegen den englischen Erstligaabsteiger Swansea City mit 3:0 (1:0) gewonnen. In der Velly Arena in Imst (Tirol) traf am Freitagabend in der ersten Halbzeit Tim Kleindienst (6. Minute) für den Sport-Club, nach der Pause waren der frühere Hamburger Luca Waldschmidt (72.) und Nils Petersen (80.) erfolgreich.

Die beste Chance der Waliser hatte Oliver Mc Burnie (11.), dessen Kopfball von Torwart Alexander Schwolow an die Latte gelenkt wurde. Die Freiburger tauschten ihre Elf in der zweiten Hälfte komplett aus, nur der neue Innenverteidiger Dominique Heintz absolvierte die kompletten 90 Minuten.

Am Samstag reisen die Freiburger von Schruns aus zurück nach Hause und bestreiten am kommenden Freitag ihr nächstes Testspiel in Bahlingen gegen Racing Straßburg.