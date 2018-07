Magdeburg

Drei Verletzte nach Unfall mit giftiger Blausäure

27.07.2018, 19:33 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall in einem Mühlenwerk in Magdeburg ist ein Mitarbeiter durch Blausäure schwer verletzt worden. Zwei Feuerwehrleute wurden am Freitagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge war die giftige Flüssigkeit bei Reinigungsarbeiten eingesetzt und freigesetzte Dämpfe von dem Mitarbeiter versehentlich eingeatmet worden. Als die beiden Feuerwehrleute den Schwerverletzten aus der Halle trugen, erlitten sie leichte Hautreizungen an den Armen. Der Mann kam ins Krankenhaus. Das Gewerbeaufsichtsamt ermittelt nun, ob gegen arbeitsschutzrechtliche Vorschriften verstoßen wurde.