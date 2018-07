Bremen

Feuerwehr rettet zwei Menschen aus brennendem Haus

27.07.2018, 20:32 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat zwei Menschen aus einem brennenden Haus in Bremen gerettet. In dem dreigeschossigen Haus in der Friedrich-Humbert-Straße habe am Freitag eine Wohnung im ersten Obergeschoss lichterloh gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. An einem Fenster des darüberliegenden Geschosses hätten zwei Menschen auf sich aufmerksam gemacht und seien über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht worden. Fünf weitere Bewohner hätten rechtzeitig aus dem Haus gebracht werden können. Das Feuer war nach einer knappen Stunde gelöscht, aber der Sachschaden wurde auf etwa 200 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unbekannt.