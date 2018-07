München

Günstig unterwegs mit dem Ferienticket

Mit dem Ferienticket günstig durch den Sommer: In einigen bayerischen Städten können Schüler, Auszubildende und Studenten in den Sommerferien wieder zum Schnäppchenpreis fahren. Doch ein landesweites Angebot der Deutschen Bahn gibt es nicht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Verkehrsbetrieben ergab.

In der Region rund um Nürnberg haben die jungen Fahrgäste gleich die Qual der Wahl: Das "FerienTicket" gilt für die gesamten Sommerferien. Für 33,20 Euro können sie damit unter der Woche ab 9.00 Uhr und am Wochenende uneingeschränkt fahren. Das "FerienTagesticket" für 5,30 Euro gilt dagegen nur für einen Ferientag. Wer nur in Erlangen unterwegs ist, kann sich für 16,40 Euro das "FerienTicket für Erlangen" kaufen. Das Angebot wird gut angenommen. "Im vergangenen Jahr wurden 10 100 Tickets verkauft", sagte Manfred Rupp, Pressesprecher des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg VGN. Die Fahrkarten zum Sonderpreis können aber nur Schüler, Auszubildende und Studenten nutzen, die im VGN-Gebiet wohnen und lernen.

Auch in Augsburg müssen Kinder und Jugendliche mit ihrer Kundenkarte nachweisen, dass sie dort leben. Für 36,50 Euro geht es dann mit Bus und Tram kreuz und quer durch die Stadt. Das Angebot gibt es seit 1997, mittlerweile werden mehr als 1000 Schülerferientickets pro Jahr verkauft.

Gestaffelte Preise gelten für das Ferienticket in Ingolstadt. Je nach Tarifstufe kostet die Fahrkarte zwischen 18,50 Euro und 78 Euro. Dafür können Schüler, Auszubildende und Studenten mit dem Bus auch bis Eichstätt oder Schrobenhausen fahren.

"Der MVV hat kein eigenes Ferienticket", sagte hingegen Beate Brennauer vom Münchner Verkehrs- und Tarifverbund. Trotzdem gibt es eine günstige Lösung für Schüler unter 15 Jahren. Mit dem Münchner Ferienpass des Stadtjugendamts können sie für 14 Euro die ganzen Sommerferien S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus fahren. Und nicht nur das - mit dem Ferienpass gibt es auch freien Eintritt in Freibäder, Museen und Schlösser.

Alle Ferienangebote beschränken sich auf die bayerischen Städte, das Ferienticket der Deutschen Bahn wurde vor fünf Jahren eingestellt. "Die Nachfrage sank kontinuierlich", erklärte ein Konzernsprecher. Überregionale Ausflüge wie nach Neuschwanstein seien eben auch in den Sommerferien die Ausnahme.

Dafür können Einser-Schüler heuer wieder ihr Zeugnis als Fahrkarte nutzen: Am ersten Tag der Sommerferien, am 30. Juli, fahren sie mit dem Regionalzug kostenlos kreuz und quer durch Bayern. "Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Fach sie besonders gut waren", betonte Kultusminister Bernd Sibler (CSU).

An der Freifahrt-Aktion der Bahn beteiligen sich die DB Regio, BOB, BRB, Meridian, Vogtlandbahn, Alex-Züge, Oberpfalzbahn, Waldbahn, Agilis, BLB, die EB auf der Strecke von Gemünden am Main/Mellrichstadt bis Schweinfurt Stadt. Außerdem können die Schüler von Bayern bis Lauda, Crailsheim, Ulm Hauptbahnhof, Sonneberg in Thüringen, Salzburg, Kufstein (beide Österreich), über die Außerfernbahn sowie auf der Strecke Memmingen-Wangen-Hergatz fahren.