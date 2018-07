Hamburg

Halbfinale der Außenseiter bei den German Open in Hamburg

28.07.2018, 08:31 Uhr | dpa

Bei den German Open der Tennisprofis stehen am heutigen Samstag die Halbfinals an. Von den Favoriten ist allerdings keiner mehr dabei, auch die deutschen Spieler sind längst ausgeschieden. Im ersten Duell um den Finaleinzug treffen um 12.00 Uhr der Slowake Jozef Kovalik und Titelverteidiger Leonardo Mayer aus Argentinien aufeinander. Danach spielt der Chilene Nicolas Jarry, der am Freitag überraschend gegen Topfavorit Dominic Thiem aus Österreich gewonnen hatte, gegen den georgischen Qualifikanten Nikolos Bassilaschwili. Das Endspiel am Rothenbaum findet am Sonntag statt.