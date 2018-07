Wiesbaden

FDP reklamiert bei Regierungsbeteiligung Wirtschaftsressort

28.07.2018, 10:03 Uhr | dpa

Der hessische FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock steht in Wiesbaden vor einem Plakat seiner Partei. Foto: Frank Rumpenhorst (Quelle: dpa)

Im Falle einer Regierungsbeteiligung nach der hessischen Landtagswahl im Herbst will die FDP das Wirtschaftsministerium übernehmen. "Ich kann mir kaum eine Regierung vorstellen, in der die Freien Demokraten nicht die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik haben sollten", sagte der Fraktionsvorsitzende im Landtag und Spitzenkandidat der FDP, René Rock, im Sommerinterview des Hessischen Rundfunks. Derzeit ist Tarek Al-Wazir von den Grünen Wirtschaftsminister in Hessen.

Eine Regierungsbeteiligung der Liberalen wäre nach jüngsten Umfragewerten nur in einer Dreier-Konstellation mit den Grünen und der CDU möglich. Auf die Frage, wie die FDP denn mit den von ihr häufig angegriffenen Grünen zusammen arbeiten wolle, räumte Rock ein: "Das macht mir auch Sorgen". In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

In einem hr-Sommerinterview vor einem Jahr hatte Rock gesagt, er wolle lieber mit dem SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel Kaffee trinken als mit Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU. Dieses Mal relativierte er die Aussage. "Ich trinke mit Thorsten gerne Kaffee, ich unterhalte mich auch gerne mit dem Ministerpräsidenten", sagte er. "Vom Alter her ist mir der Thorsten Schäfer-Gümbel ein bisschen näher, von der politischen Ausrichtung ist es natürlich mit Volker Bouffier ein bisschen einfacher, von daher kann ich mich da nicht festlegen".