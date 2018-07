Leipzig

Regen und Gewitter erwartet: Unwetter möglich

28.07.2018, 11:03 Uhr | dpa

Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden ab heute Nachmittag Regen und Gewitter erwartet. Örtlich können diese auch stärker ausfallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Für weite Teile Sachsen-Anhalts und den Nordwesten Thüringens gab der DWD eine Vorabinformation für schwere Gewitter heraus. Die Temperatur liege am Samstag zwischen 31 und 35 Grad. Am kühlsten werde es im Osten Sachsens und am wärmsten im Thüringer Becken sowie im Raum Bernburg.

Der Sonntag wird nach Angaben der Meteorologen wieder sommerlich, mit wenig Bewölkung. Mit 28 bis 31 Grad werde es nicht ganz so heiß wie in den vergangenen Tagen.