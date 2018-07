Stuttgart

Wenig Interesse an Abi an Gemeinschaftsschulen

28.07.2018, 11:19 Uhr | dpa

Weniger Schüler als erwartet wollen im Südwesten Abitur an einer Gemeinschaftsschule machen. Das berichten die "Stuttgarter Nachrichten" unter Berufung auf das Kultusministerium. Nach den Sommerferien besuchen demnach 38 Schüler die Oberstufe an der GMS West in Tübingen; an der Gebhardschule in Konstanz gibt es 50 Anmeldungen. Die beiden sind die einzigen Gemeinschaftsschulen im Land, an denen eine gymnasiale Oberstufe eingerichtet wurde.

Das ist möglich, wenn mindestens 60 Schüler zusammenkommen. Der Zeitung zufolge war das Land von 70 Abi-Kandidaten in Tübingen und 61 in Konstanz ausgegangen. "Die Anmeldezahlen an diesen starken Standorten haben uns schon ziemlich überrascht", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dem Blatt.

Der Verein für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg betonte, mit den Zahlen zufrieden zu sein. Grundsätzlich benötige gute Akzeptanz beim Aufbau einer neuen Schulart fünf bis acht Jahre und mindestens zwei bis drei Prüfungsdurchgänge, hieß es am Samstag.

Der Verein kritisierte mit Blick auf die Zahlen auch aus seiner Sicht mangelndes Engagement des Ministeriums. "Angesichts der kurzen Vorbereitungsfristen und der geringen Unterstützung, die die beiden Gemeinschaftsschul-Oberstufen seitens des Kultusministeriums erfahren, können wir mit den Anmeldezahlen sehr zufrieden sein", erklärte der Vorsitzende Matthias Wagner-Uhl.