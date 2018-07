Lübeck

Prozess gegen 44-Jährigen wegen Bluttat an Rentner beginnt

28.07.2018, 11:23 Uhr | dpa

Wegen der Tötung eines 78 Jahre alten Rentners muss sich ein 44 Jahre alter Mann von Freitag (3. August) an in Lübeck vor Gericht verantworten. Er soll sein Opfer am ersten Weihnachtstag 2017 mit einem Ast erschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor.

Die Tat hatte in Lübeck Bestürzung ausgelöst. Scheinbar grundlos hatte der Angeklagte am Morgen des ersten Weihnachtstages den Rentner angegriffen, der mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge den jetzigen Angeklagten neben einem Fahrrad auf dem Radweg stehen gesehen und ihn gefragt, ob er Hilfe brauche. Dann entdeckte der Zeuge den schwer verletzten Senior, der neben dem Rad auf dem Boden lag.

Während der Zeuge sich um den Verletzten kümmerte, verschwand der Angeklagte. Er wurde später in der weiteren Umgebung des Tatortes festgenommen. Sein Opfer erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen.

Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Der 78-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Weg von seiner Wohnung in die Lübecker Innenstadt. Vermutungen, dass der Rentner zuvor in einer Spielhalle einen größeren Gewinn erzielt haben könnte, hatten sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht bestätigt.

Für den Prozess hat das Gericht neun Verhandlungstage angesetzt. Es sind 20 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Ein Urteil wird für Mitte September erwartet.