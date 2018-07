Mainz

Ermittlungen laufen nach tödlichen Hochhaus-Stürzen

28.07.2018, 12:59 Uhr | dpa

Nach dem tödlichen Sturz eines Kindes und Mannes aus dem 21. Stock eines Hochhauses in Mainz versucht die Polizei, die Hintergründe aufzuklären. Frühestens Anfang der Woche sei mit neuen Erkenntnissen zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Freitag sein vierjähriges Kind in die Tiefe geworfen und war danach selbst gesprungen. Die Mutter war zur Tatzeit nicht in der Wohnung. Der Vater hatte nicht mit in der Wohnung gelebt. Die Polizei prüft, ob es sich um einen so genannten erweiterten Suizid handelt.