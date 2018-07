Magdeburg

Bademäntel und Besteck oft auf Verlustliste von Hotels

28.07.2018, 13:03 Uhr | dpa

Bademäntel, Handtücher und Besteck mit Logos gehören in Sachsen-Anhalt zu den am häufigsten von Hotelgästen entwendeten Gegenständen. "Wobei man eigentlich sagen muss, dass alles mitgenommen wird, was nicht niet- und nagelfest ist", sagte der Präsident des Landesverbandes Sachsen-Anhalt des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, Michael Schmidt. Auch Fernseher und Radios seien schon verschwunden. Konkrete Angaben zur Zahl der jährlichen Fälle oder der Schadenshöhe konnte er nicht machen. "Der einzelne Betrieb entscheidet, ob er einen Diebstahl meldet." Bei kleineren Delikten seien die Hoteliers oft eher kulant.