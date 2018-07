Magdeburg

Handwerk: Rückkehr zur flächendeckenden Meisterpflicht

28.07.2018, 13:12 Uhr | dpa

Handwerksvertreter haben mit Blick auf den Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt erneut eine Rückkehr zur Meisterpflicht in zahlreichen Berufen gefordert. Gerade in den Gewerken ohne die Meisterpflicht sei die Zahl der Auszubildenden besonders niedrig, sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg, Burghard Grupe. Er verwies auf eine aktuelle Studie von Volkswirten der Uni Göttingen. Demnach sank die Zahl der Lehrlinge in deregulierten Handwerksberufen seit dem Start im Jahr 2004 bundesweit und lag deutlich unter dem Niveau in Berufen mit Meisterpflicht.

Bereits jetzt fänden viele Handwerker bei brummender Konjunktur nicht genügend Personal, sagte Grupe. Kunden müssten lange auf Termine warten. "Doch wenn der Nachwuchs fehlt, ist das nur ein Vorgeschmack auf das, was uns blüht", sagte Grupe. Auch auf Bundesebene wurde die Debatte über die Meisterpflicht wieder angestoßen. Die Bedingung, einen Meisterbrief zu haben, um sich selbstständig zu machen, war 2004 für Dutzende Berufe abgeschafft worden.