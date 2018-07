Quedlinburg

Hunderte beobachten bei Sternwarten die Mondfinsternis

28.07.2018, 14:24 Uhr | dpa

Trotz durchziehender Gewitter haben Hunderte Sachsen-Anhalter bei den Sternwarten im Land die totale Mondfinsternis beobachtet. Das Interesse sei riesig gewesen, berichtete der Leiter des Planetariums in Halle, Dirk Schlesier, am Samstag. Der Himmel sei am späten Abend aufgeklart und habe die Geduld der Wartenden belohnt. In Merseburg versammelten sich rund 150 "Sterngucker" am Gotthardteich, wie Ingo Hohler von den Sternfreunden Merseburg sagte. "Erst gab es wegen der Wolken keine Sicht auf den Blutmond, aber die haben sich dann doch noch verkrümelt."

Weil wegen eines Gewitters zunächst keine Teleskope zur Beobachtung im Freien aufgestellt werden konnten, wurde im Planetarium Halle ein Live-Stream aus Südafrika gezeigt. Später war die Beobachtung von Mond, Mars und anderen Himmelskörpern dann auch in Halle im Freien möglich. "Die Leute wollten alles über die Sterne wissen", sagte Schlesier. Ein Höhepunkt sei für viele Besucher auch die Raumstation ISS mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst gewesen, die an dem Abend zweimal am Himmel beobachtet werden konnte.

Der Mond präsentierte sich zu längsten totalen Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts am späten Freitagabend in spektakulärem Rot. Zur etwa 103 Minuten langen totalen Mondfinsternis gesellte sich ein besonders heller und großer Mars. Eine ähnliche Mars-Stellung war zuletzt vor 15 Jahren zu sehen.