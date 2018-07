Landsberg am Lech

Feuer vernichtet kleines Wohnhaus

28.07.2018, 14:28 Uhr | dpa

Ein Brand hat am frühen Samstagmorgen in Landsberg am Lech ein kleines Wohnhaus aus Holz völlig zerstört. Starke Rauchentwicklung weckte den 30 Jahre alte Bewohner gegen 5 Uhr auf, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich rasch aus, der bewohnte Schuppen neben einer Werkstatt brannte vollkommen nieder. Verletzt wurde niemand. Der Schaden lag nach Angaben der Ermittler bei rund 100 000 Euro. Es werde geprüft, ob eine vergessene Kerze oder Zigarette auf der Terrasse den Brand verursacht hatte.