Berne

Räuber überfallen Spielhalle

28.07.2018, 14:55 Uhr | dpa

Zwei Räuber haben eine Spielhalle in Berne (Kreis Wesermarsch) überfallen. Bewaffnet mit Eisenstangen schüchterten sie in der Nacht zum Samstag eine Angestellte und einen Gast ein. Sie forderten die Kasseneinnahmen, erbeuteten nach Angaben der Polizei aber überwiegend Münzgeld. Wie viele andere Spielhallen auch bewahrt die in Berne Geldscheine nur schwer zugänglich auf. Die beiden Maskierten lösten während ihres Überfall einen Alarm aus. Daraufhin flohen sie. Die Angestellte und der Gast kamen mit dem Schrecken davon.