Krummhörn

Krabbenfischer laden zur Fahrt auf hoher See

28.07.2018, 15:02 Uhr | dpa

Eine Menge an Krabben liegt beieinander. Foto: Ingo Wagner/Archiv (Quelle: dpa)

Fahrten mit dem Kutter, Shanty-Chöre und Krabbenpulwettbewerb: Der Greetsieler Kutterkorso hat zahlreiche Schaulustige am Samstag angelockt. Auf 15 bunt geschmückten Krabbenkuttern konnten Gäste mit auf hohe See fahren. Vier Stunden sollte so eine Tour dauern, sagte Organisator Jakob Jacobsen vom Fremdenverkehrsverein Greetsiel und Umgebung. Es gebe aber auch einstündige Fahrten bis zur Schleuse und wieder zurück. Im Hafen des Fischerdorfes im Kreis Aurich sorgten drei Chanty-Chöre und ein Krabbenpulwettbewerb für Unterhaltung.