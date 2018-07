Hamburg

Mayer erneut im Finale bei German Open in Hamburg

28.07.2018, 16:09 Uhr | dpa

Titelverteidiger Leonardo Mayer hat erneut das Finale beim German-Open-Tennisturnier in Hamburg erreicht. Der 31 Jahre alte Argentinier besiegte am Samstag am Rothenbaum in einem spannenden ersten Vorschlussrunden-Match den Slowaken Jozef Kovalik 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (9:7). Mayer verwandelte nach 2:50 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball. Er trifft bei der mit 1,75 Millionen Euro dotierten ATP-500er-Veranstaltung im Endspiel am Sonntag auf den Sieger des zweiten Semifinales zwischen Nicolas Jarry aus Chile und dem georgischen Qualifikanten Nikolos Bassilaschwili.