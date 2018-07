Fischbeck (Elbe)

Weltkriegsmunition bei Fischbeck gesprengt

28.07.2018, 16:15 Uhr | dpa

An der Elbe bei Fischbeck (Landkreis Stendal) ist Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Weil eine Entschärfung nicht möglich gewesen sei, wurden die zwei Panzerminen am Samstag von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gesprengt, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Ein Radweg sowie angrenzende Bereiche wurden vorübergehend gesperrt. Die Sprengung verlief den Angaben zufolge ohne Probleme.

Das Technische Polizeiamt geht davon aus, dass jemand gezielt in der Elbe nach alter Munition gesucht hat. Spuren an den Minen deuteten darauf hin, dass versucht worden sei, die Munition zu öffnen, um an den Sprengstoff zu kommen, sagte eine Sprecherin. Die Polizei wies darauf hin, Munition oder Kampfmittel auf keinen Fall anzufassen oder aufzuheben.