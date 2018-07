Hamburg

FC St. Pauli gewinnt Testspiel gegen Stoke City

28.07.2018, 17:41 Uhr | dpa

Eine Woche vor Saisonstart in der 2. Fußball-Liga hat sich der FC St. Pauli bereits in guter Frühform präsentiert. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski das offizielle Eröffnungsspiel für die Spielzeit 2018/2019 gegen den englischen Premier-League-Absteiger Stoke City mit 2:0 (1:0).

Vor 15 311 Zuschauern im Millerntor-Stadion erzielte Mats Möller Daehli in der 60. Minute die Führung für die Kiezkicker. Jan Marc Schneider (80.) machte mit seinem Treffer den verdienten Sieg über den Kooperationspartner von der Insel perfekt. Ihr erstes Punktspiel in der 2. Bundesliga absolvieren die St. Paulianer am 5. August (13.30 Uhr) - dann jedoch auswärts bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg.