Augsburg

Fliegerbombe gefunden: Anwohner müssen Häuser verlassen

28.07.2018, 19:42 Uhr | dpa

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe in Augsburg mussten am Samstag Anwohner ihre Häuser verlassen. Der 225 Kilogramm schwere Blindgänger war bei Bauarbeiten entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Es wurde ein Gebiet mit einem Radius von 300 Metern um den Fundort geräumt. Die Sicherheitskräfte baten die Anwohner, bei Angehörigen oder Freunden unterzukommen. Wie viele betroffen sind, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen. Außerdem richtete die Polizei eine Sammelstelle ein. Wann mit der Bergung begonnen werden kann, stand am Abend noch nicht fest.