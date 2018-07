Müncheberg

Forscher: Insektensterben regional sehr unterschiedlich

29.07.2018, 08:44 Uhr | dpa

Die Zahl der Insekten schwindet auch in Hessen - die Entwicklung hängt aus Expertensicht aber auch mit der Region zusammen. Während Studien von einem bundesweit dramatischen Rückgang sprechen, gibt es regional deutliche Unterschiede, wie der Senckenberg-Wissenschaftler Thomas Schmitt sagte. "Es gibt nur wenige Arten, die ganz ausgestorben sind. Aber es gibt massive Rückgänge vieler Arten in kleinräumigen Gebieten", so Schmitt, der Direktor des Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg ist.

Gerade in Gegenden mit Monokulturen seien Flächen, auf denen Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und viele andere Insekten ihre Nahrung und damit Lebensgrundlagen finden, rar geworden. Nach der Obstblüte werde es mancherorts immer schwieriger für die Tiere, ausreichend Futter zu finden.

In Hessen wird gegengesteuert, indem etwa das Umweltministerium "bienenfreundliche" Projekte fördert. Der Opel-Zoo rückt in diesem Jahr mit Bienenweiden das Problem des Insektensterben auch ins Augenmerk von Zoo-Besuchern.