Berlin

Fußgänger von Auto in Prenzlauer Berg angefahren

29.07.2018, 10:31 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einem Auto angefahren und ins Gleisbett der Straßenbahn geschleudert worden. Der 32 Jahre alte Mann wurde dabei in der Nacht zu Sonntag auf der Prenzlauer Allee schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach erfasste das Auto den Fußgänger, als dieser auf der Höhe Metzer Straße von rechts die Straße überqueren wollte. Ein Augenzeuge sei zu Hilfe geeilt und habe ihn aus dem Gleisbett gezogen. Nach der Behandlung durch eine Notärztin kam der 32-Jährige in ein Krankenhaus.

Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt ein anderer Fußgänger in Berlin-Reinickendorf. Der 25-Jährige lief nach ersten Erkenntnissen am späten Samstagabend von der rechten Seite auf die Ollenhauerstraße, als ihn ein Kleinbus anfuhr. Der Mann kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.