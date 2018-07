Winzer

Rentner schnitzt alle Fische der Donau

29.07.2018, 10:33 Uhr | dpa

Alfred Urlbauer, Rentner aus Winzer (Landkreis Deggendorf), hat alle Fische der Donau geschnitzt: mehr als 60 Arten, 110 Holzfische insgesamt. "Meine Enkel haben immer wieder gefragt: Opa, wie war das mit den Fischen früher?", sagte der 78-Jährige. "Also schnitzte ich jedem ein kleines Fischlein, dann noch eins und noch eins..." Mittlerweile sind die Holzfische zu seiner Lebensaufgabe geworden. Regelmäßig organisiert er Ausstellungen, um mit seinen Fischen für den Artenschutz der Donau zu sensibilisieren. Was unter der Wasseroberfläche ist, bleibe den meisten verborgen, sagte er. "Und alles, was man nicht sieht, schützt man nicht."