Wilhelmshaven

Möglicher Bombenfund: Wilhelmshaven evakuiert Wohngebiet

29.07.2018, 10:40 Uhr | dpa

Rund 3300 Menschen sind seit Sonntagmorgen in Wilhelmshaven wegen eines möglichen Bombenfunds aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen. "Die Evakuierung ist gut angelaufen", sagte am Morgen die Sprecherin der Stadt, Julia Muth. Derzeit werde noch kontrolliert, ob die Bewohner ihre Häuser verlassen hätten. Der mögliche Bombenfund liegt sechs Meter unter einem Haus. Eine letzte Untersuchung hatte den Verdacht erhärtet, dass es sich um einen Blindgänger handelt. "Wir wissen aber noch nicht genau, was das für ein Objekt ist", sagte Muth. "Wie lange es dauert, da gibt es keine Prognose."