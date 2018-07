Solingen

Hochzeitsgesellschaft löscht Feuer mit Gartenschlauch

29.07.2018, 10:42 Uhr | dpa

Schneller als die Feuerwehr: Eine Hochzeitsgesellschaft hat einen Scheunenbrand in Solingen gelöscht - mit einem Gartenschlauch. Die Gäste hatten in einem nahegelegenen Ausflugslokal gefeiert. Als die Feuerwehrleute eintrafen, war schon alles unter Kontrolle, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Anrufer hatten am Samstag den Brand des kleinen Gebäudes auf einem Hang gemeldet. Die Feuerwehr konnte sich auf die Nachlöscharbeiten beschränken.