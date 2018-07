Riesa

Frau in Riesa vergewaltigt: Täter in Gewahrsam

29.07.2018, 10:44 Uhr | dpa

Eine 40 Jahre alte Frau ist in Riesa vergewaltigt und ausgeraubt worden. Der 34 Jahre alte Täter konnte festgenommen werden und befindet sich derzeit in Gewahrsam, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte. Der Deutsche war den Angaben zufolge mit 1,8 Promille erheblich alkoholisiert. Er habe die Frau am Samstag von ihrem Fahrrad gezerrt und auf einer Wiese vergewaltigt.

Nach der Tat durchsuchte er laut Polizei ihren Rucksack und stahl daraus Bargeld sowie ein Handy. Danach flüchtete er. Die Frau begab sich in ein Krankenhaus und offenbarte sich einer Ärztin. Diese alarmierte die Polizei, worauf eine Fahndung nach dem Mann ausgelöst wurde.