Magdeburg

Tafeln fehlen Freiwillige in Ferienzeit

29.07.2018, 12:01 Uhr | dpa

Ein Teller Erbsensuppe steht in der Suppenküche der Magdeburger Tafel in Magdeburg (Sachsen-Anhalt). Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)

Den Tafeln in Sachsen-Anhalt fehlen freiwillige Helfer. Besonders in der Ferienzeit werde es bei manchen richtig eng, teilte der Landesvorsitzende der Tafeln, Andreas Steppuhn, am Sonntag mit. Bedürftige müssten aber auch in der Urlaubszeit mit Lebensmitteln versorgt werden. Steppuhn rief vor allem junge Leute dazu auf, sich in Schul- oder Semesterferien als ehrenamtliche Helfer bei den Ausgabestellen einzubringen.

"Die Tafeln leben wie keine andere Organisation überwiegend vom ehrenamtlichen Engagement", sagte der SPD-Landtagsabgeordnete. Den Angaben zufolge gibt es derzeit 33 Tafeln mit rund 100 Ausgabestellen im Land. Sie versorgen rund 50 000 Menschen mit Lebensmitteln, die etwa Supermärkte ansonsten oft wegwerfen würden.